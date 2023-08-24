Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Porkot XIII, Bobby Nasution Berikan Beasiswa untuk 2 Atlet Arung Jeram Peraih Medali Emas

Karina Asta Widara , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |13:31 WIB
Porkot XIII, Bobby Nasution Berikan Beasiswa untuk 2 Atlet Arung Jeram Peraih Medali Emas
Wali Kota Medan Bobby Nasution memberikan beasiswa kepada altlet arung jeram peraih medali emas Porkot XIII 2023. Foto: Dok Pemkot Medan
A
A
A

MEDAN - Walikota Medan Bobby Nasution secara spontan memberikan beasiswa untuk 2 atlet arung jeram peraih medali emas pada Porkot XIII tahun 2023. Beasiswa kuliah strata satu ini pun disambut gembira dan rasa syukur 2 atlet.

"Karena ini permintaan langsung atlet, detik ini juga saya kasih beasiswa untuk keduanya, syaratnya harus meraih medali emas," Kata Bobby Nasution kepada atlet usai menyerahkan medali kepada pemenang pertandingan arung jeram Porkot XIII di taman PLN, jalan Sudirman, Kecamatan Medan Baru, Rabu (23/08/2023).

Bobby Nasution juga memberikan pilihan tempat kuliah di mana saja untuk beasiswa tersebut, baik itu di Kota Medan maupun diluar kota Medan.

"Kuliah S1 dimanapun. Tidak hanya di Medan, Sumatera Utara, di pulau Jawa juga boleh. Ayo siapa mau jangan malu-malu," kata Bobby Nasution disambut tepuk tangan seluruh atlet.

Mendengar ucapan Bobby Nasution, dua orang atlet, Aisyah dan Kirana dengan sikap berani berdiri menyatakan siap menerima beasiswa. Bobby Nasution juga menanyakan ingin kuliah dimana kepada mereka. Kedua atlet itu pun ingin kuliah di USU.

"Dari cabor arung jeram saya kasih beasiswa di USU. Saya minta Kadispora mencatat nama mereka," ujar Bobby Nasution yang hadir didampingi Kadispora Pulungan Harahap, Kadis Lingkungan Hidup Suryadi Panjaitan dan Kepala BPBD M Husni serta Camat Medan Baru Frans.

Bobby Nasution menambahkan Pemko Medan saat ini memberikan beasiswa kepada generasi muda di Medan yang tidak hanya berprestasi akademik juga non akademik.

