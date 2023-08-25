Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Catat! Pemprov DKI Berikan Diskon Bayar PBB sebelum Akhir September 2023

Jack Newa , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |11:09 WIB
Catat! Pemprov DKI Berikan Diskon Bayar PBB sebelum Akhir September 2023
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat Jakarta untuk memanfaatkan diskon bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum akhir September 2023. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu pajak daerah yang diberlakukan di DKI Jakarta. Nah, kesempatan emas nih bagi warga DKI Jakarta untuk memanfaatkan insentif bayar PBB dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum 30 September 2023.

Perlu diketahui bahwa ketika kita membayar pajak tepat waktu, maka hal ini menjadi salah satu upaya konkrit untuk berkontribusi terhadap pembangunan negara. Nah, bagi warga Jakarta yang belum membayar PBB pastikan jangan telat membayar, ya. Sebab, tagihan PBB terutang harus sudah dilunasi paling lambat pada 30 September 2023 lho.

Untuk menghindari biaya denda keterlambatan atau denda menunda pembayaran PBB sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, diharapkan bagi wajib pajak, khususnya warga DKI Jakarta, dapat melunasi tagihan PBB sebelum akhir tanggal jatuh tempo.

Selain menghindari denda keterlambatan, wajib pajak yang melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo juga akan diberikan diskon atau keringanan PBB sebesar 5% (lima persen) untuk pajak 2023. Wah lumayan kan! Karena itu, Pemprov DKI Jakarta mengajak warga Jakarta, untuk memanfaatkan program insentif tersebut.

Kepala Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Morris Danny Siregar mengatakan, bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan diskon keringanan PBB sebesar 5 persen, pastikan untuk melakukan pembayaran sebelum batas waktu pada 30 September 2023.

      
