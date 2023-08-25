7 Kontroversi Donald Trump, Suka Selingkuh hingga Mau Lawan Korut

JAKARTA- Deretan kontroversi Donald Trump yang sempat viral hingga menjadi perbincangan dunia. Saat menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45, ada rentetan kasus kontroversial ini mempengaruhi dinamika politik dan sosial Amerika Serikat.

Berikut kontroversi Donald Trump dilansir dari berbagai sumber:

1. Diskriminasi Ras

Jauh sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump ternyata memiliki sifat rasis. Hal itu terlihat pada kasus tahun 1973, Suami Ivana Trump ini diskriminasi pada orang yang berkulit putih atau hitam .

Salah satunya mengenai bayar sewa berbeda antara kulit putih dan hitam yang tinggal padai perumahan komplek miliknya.

Bahkan, Trump menyebutkan orang berkulit hitam dilarang tinggal di wilayah perumahannya. Jika pun masih ingin menetap maka bayar sewanya akan mahal.

BACA JUGA: Donald Trump Didakwa Atas Upaya Batalkan Hasil Pilpres AS 2020

2. Suka Selingkuh

Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump memang terkenal suka selingku. Dia bahkan, sempat menjalin cinta terlarang dengan bintang film dewasa, Stormy Daniels. Sang bintang membeberkan bukti perselingkuhannya dengan orang nomor satu di AS pada 2016 lalu.

Daniels bahkan mengakui diberi sejumlah uang sebesar USD 130 ribu dari mantan pengacara Trump sebagai tanda tutup mulut. Disisi lain, Trump membantah telah berhubungan intim dengan wanita itu.