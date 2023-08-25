Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

5 Fakta Suami Gerebek Istri Selingkuh, Tertangkap Hanya Pakai Sarung

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |07:02 WIB
5 Fakta Suami Gerebek Istri Selingkuh, Tertangkap Hanya Pakai Sarung
Suami gerebek istri sedang berselingkuh dengan seorang pria di kamar kosan. (Foto: Tangkapan layar)
JAMBI – Video penggerebekan pasangan selingkuh kembali viral di media sosial. Kali ini terjadi di Kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Seorang suami mendapati istrinya sedang bermadu kasih dengan pria lain di sebuah kosan.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Tepergok Berhubungan Intim

 

Viral di media sosial video penggerebakan oleh seorang suami terhadap istrinya yang diduga akan melalukan hubungan intim di salah satu kos kosan di Kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.

Warga yang ada di lokasi kejadian, ramai-ramai merangsek masuk ke dalam kamar kos itu dan juga memberikan pukulan ke pada lelaki yang mengenakan baju kaos hitam dan celana pendek.

2. Pelaku Diamankan

Ketua RT 06, Sainudin, mengatakan, saat terjadi penggerebekan ia sedang berada di rumahnya, atas laporna warga ia pun menuju ke lokasi dan mengamankan pelaku.

3. Dihukum Adat

Sainudin mengatakan, warga masayarakat di sekitar lokasi kejadian meminta agar pemuda yang melakukan mesum dan selingkuh dengan istri orang lain untuk melaksanakan cuci kampung.

“Sekali pun sudah diamankan kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalan damai,” kata Sainudin, Kamis (24/8/2023).

Halaman:
1 2
      
