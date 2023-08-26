Peristiwa Hari Ini: Dahsyatnya Letusan Gunung Krakatau

JAKARTA - Bermacam-macam peristiwa penting dan bersejarah terjadi dari tahun ke tahun pada 26 Agustus. Dahsyatnya letusan Gunung Krakatau merupakan salah satu peristiwa yang terjadi pada tanggal ini.

Demi mengenangnya, Okezone merangkum berbagai peristiwa itu dalam catatan peristiwa dunia hari ini, 26 Agustus, yang dihimpun dari Thepeoplehistory.com dan Wikipedia.org.

1071

Pasukan Kerajaan Seljuk berhasil mengalahkan pasukan Kekaisaran Bizantium dalam Pertempuran Manzikert. Atas kemenangan itu, Kerajaan Seljuk berhak menguasai Anatolia.

1278

Pasukan Kekaisaran Romawi Suci dan pasukan Kerajaan Hungaria berhasil mengalahkan pasukan Kerajaan Bohemia dalam Pertempuran Durnkrut dan Jedenspeigen di antara Durnkrut dan Jedenspeigen atau kini wilayah Austria Hilir, Austria. Kekalahan dalam pertempuran tersebut menyebabkan Kerajaan Bohemia kehilangan 12.000 tentaranya.

1303

Pemimpin Kesultanan Delhi, Alauddin Khilji, berhasil merebut wilayah Chittorgarh dari kekuasaan Dinasti Mewar. Sebelumnya, pasukan Kesultanan Delhi telah menyerbu wilayah Chittorgarh selama beberapa hari.

1346

Senjata berat yang digunakan untuk menembak target jarak jauh, yakni artileri, untuk kali pertama digunakan dalam sebuah pertempuran. Negara yang pertama menggunakan senjata tersebut adalah Inggris kala bertempur dengan Prancis dalam Pertempuran Crecy.