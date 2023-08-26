Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Tim Densus 88, Ini Tugas dan Fungsinya

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |06:00 WIB
Mengenal Tim Densus 88, Ini Tugas dan Fungsinya
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim Densus 88, salah satu dari unit antiteror di Indonesia, di samping Detasemen C Gegana Brimob, Detasemen Penanggulangan Teror (Dengultor) TNI AD alias Grup 5 Anti Teror, Detasemen 81 Kopasus TNI AD (Kopasus sendiri sebagai pasukan khusus juga memiliki kemampuan antiteror), Detasemen Jala Mengkara (Denjaka) Korps Marinir TNI AL, Detasemen Bravo 90 (Denbravo) TNI AU, dan Satuan Antiteror BIN.

Pasukan ini dirancang sebagai unit antiteroris yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom sampai penyanderaan.

Dalam pasukan ini ada personel ini terdiri dari berbakat investigasi, berbakat bahan peledak (penjinak bom), dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat berbakat penembak jitu.

Berikut Densus 88 anti teror beserta sejarah, tugas dan fungsinya dirangkum dari berbagai sumber:

1. Sejarah

 

Sejarah Densus 88 diwujudkan berdasarkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk menerapkan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan kewenangan melaksanakan penangkapan dengan bukti awal yang mampu berasal dari laporan intelijen manapun, selama 7 x 24 jam (sesuai pasal 26 & 28). Undang-undang tersebut populer di lingkungan kehidupan sebagai "Anti-Terrorism Act.

Angka 88 berasal dari kata ATA (Anti-Terrorism Act), yang bila dilafalkan dalam bahasa Inggris berbunyi Ei Ti Ekt. Pelafalan ini kedengaran seperti Eighty Eight (88).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175033/terorisme-g2zn_large.jpg
Breaking News! Densus 88 Tangkap 4 Terduga Teroris Pendukung ISIS di Sumbar dan Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3066947/koper_mencurigakan_di_kota_tua-2jpQ_large.jpg
Temuan Koper Berisikan Lempeng Aluminium di Kota Tua, Densus: Tak Terkait Jaringan Teror 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/337/2925226/breaking-news-densus-88-tangkap-4-tersangka-teroris-di-riau-YzaLKJtGAu.jpg
Breaking News: Densus 88 Tangkap 4 Tersangka Teroris di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/19/337/2904411/densus-88-tangkap-6-tersangka-teroris-di-sumsel-dan-kalbar-3TdBJjJsxK.jpg
Densus 88 Tangkap 6 Tersangka Teroris di Sumsel dan Kalbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/25/337/2871394/irjen-pol-purn-firman-gani-kapolda-yang-bentuk-tim-densus-88-K2jWJ1ps2b.jpg
Irjen Pol (Purn) Firman Gani, Kapolda yang Bentuk Tim Densus 88
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/338/2859446/keluarga-harap-pengungkapan-kasus-tewasnya-bripda-ignatius-dwi-dilakukan-terbuka-cVo3jYcuxt.jpg
Keluarga Harap Pengungkapan Kasus Tewasnya Bripda Ignatius Dwi Dilakukan Terbuka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement