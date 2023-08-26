Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Irjen Pol (Purn) Firman Gani, Kapolda yang Bentuk Tim Densus 88

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |07:09 WIB
Irjen Pol (Purn) Firman Gani, Kapolda yang Bentuk Tim Densus 88
Irjen Pol (Purn) Firman Gani (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Pembentukan Tim Densus 88 tak lepas dari tangan Irjen Pol (Purn) Firman Gani, Bagaimana tidak, dia menjadi salah satu penggagas dari pembentukan unit khusus tersebut. Firman Gani merupakan jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1974.

Selama berkarier di kepolisian, dia tercatat pernah menjadi Kapolda di empat daerah berbeda. Mulai dari Kapolda Maluku (2000), Kapolda Sulsel (2001), Kapolda Jatim (2003), serta Kapolda Metro Jaya (2004).

Dalam riwayatnya, jenderal polisi bintang dua ini menjadi salah satu penggagas terbentuknya Densus 88. Lantas, seperti apakah sejarah pembentukannya?

Sejarah Pembentukan Densus 88 yang Digagas Firman Gani Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 adalah sebuah satuan khusus di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk penanggulangan terorisme.

Mengutip laman Tribratanews, pasukan khusus ini dilatih guna menangani berbagai ancaman teror, termasuk bom. Pada riwayatnya, Densus 88 dulunya digagas oleh perwira Polri seperti Firman Gani dan Gories Mere. Adapun peresmiannya dilakukan pada 26 Agustus 2004 oleh Kapolda Metro Jaya saat itu, yakni Irjen Firman Gani.

Halaman:
1 2
      
