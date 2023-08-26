Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mutasi Perwira TNI, Ini Daftar Jenderal Bintang 2 di Angkatan Darat yang Purnatugas

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |16:48 WIB
Panglima TNI Yudo Margono mutasi 75 perwira TNI (Foto: TNI)
A
A
A

JAKARTA - Ada sejumlah nama jenderal bintang dua TNI AD yang masuk daftar mutasi yang dilakukan Panglima TNI Agustus 2023 ini. Sebanyak 75 perwira TNI yang dimutasi, bebrapa di antaranya purnatugas atau pensiun dari kalangan TNI AD,

Diketahui, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi dan promosi jabatan terhadap Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) dari tiga matra, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

Mutasi 75 perwira itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/953/VIII/2023 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan tentara Nasional Indonesia.

Berikut ini daftar Jenderal Bintang Dua TNI AD yang purna tugas atau pensiun:

1. Mayjen TNI Hasanuddin

Hasanuddin lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 7 September 1965. Dia adalah jebolan Akademi Militer (Akmil) 1989.

Pada perjalanan kariernya, sejumlah posisi strategis sempat ditempati. Di antaranya seperti Asrena KSAD (2019-2020), Pangdam Iskandar Muda (2020), Pangdam I/Bukit Barisan (2020-2022), hingga Wairjenad (2022-2023).

Berdasarkan mutasi TNI akhir Agustus 2023, Hasanuddin akan beralih tugas dari Wairjenad menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka persiapan pensiun.

2. Mayjen TNI Arif Bukhori

Arif Bukhori merupakan jebolan Akademi Militer (Akmil) 1989. Pada mutasi akhir Agustus 2023, Arif akan menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka purnatugas.

Sebelumnya, dia tengah aktif menjabat posisi Pa Sahli Tk. III KSAD Bid Jahpers.

3. Mayjen TNI Yustinus Agus Peristiwanto

Agus Peristiwanto salah satu nama yang masuk daftar mutasi akhir Agustus 2023. Sebelumnya, dia tengah menjabat Asisten Logistik (Aslog) Panglima TNI.

Pada mutasi terbaru, Yustinus akan beralih menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun. Melihat riwayat jabatannya, dia juga pernah menempati posisi Inspektur Puspalad (2022-2023) dan Kepala Pusat Pengadaan TNI (2023).

Telusuri berita news lainnya
