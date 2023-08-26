Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Fakta Pernyataan Pj Gubernur DKI soal Usulan Ganjil-Genap Diterapkan 24 Jam

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |05:23 WIB
3 Fakta Pernyataan Pj Gubernur DKI soal Usulan Ganjil-Genap Diterapkan 24 Jam
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (MPI/Dimas Choirul)
A
A
A

JAKARTA - Polusi udara di Ibu Kota menjadi sorotan. Sejumlah cara dilakukan untuk meminimalkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan.

Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem ganjil-genap selama 24 jam. Selama ini, ganjil genap di jalanan Ibu Kota diterapkan pada jam-jam berangkat dan pulang kerja. Ganjil-genap ini juga dimaksudkan mengurangi kemacetan.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menanggapi ide ganjil-genap jam yang diusulkan Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah. Berikut fakta-faktanya, sebagaimana dirangkum pada Sabtu (26/8/2023) :

1. Sambut Positif

Heru Budi menyambut positif usulan tersebut. Menurutnya, usulan ganjil-genap diterapkan selama 24 jam adalah ide bagus.

"Ya ide bagus (penerapan 24 jam gage)," kata Heru Budi kepada wartawan saat sedang meninjau LRT Jabodebek, Jumat (25/8/2023).

2. Koordinasi dengan Pihak Terkait

Terkait usulan ini, Pemprov DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan pihak lain. Heru menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Iya nanti koordinasi dulu dengan Polda dan Kemenhub," ujar Heru Budi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148530/catat_ganjil_genap_ditiadakan_saat_libur_tahun_baru_islam_27_juni-nIC6_large.jpg
Catat! Ganjil-Genap Ditiadakan saat Libur Tahun Baru Islam 27 Juni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/338/3145929/ganjil_genap-MnJN_large.jpg
Catat, Ganjil-Genap di Jakarta Kembali Berlaku Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/338/3137059/ilustrasi_ganjil_genap-VUX2_large.jpg
Ganjil-Genap Jakarta Ditiadakan Saat Hari Raya Waisak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/338/3108092/ganjil_genap-MAmv_large.jpg
Libur Isra Miraj dan Perayaan Imlek, Ganjil Genap Hari Ini Ditiadakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/338/3105630/jakarta_bebas_ganjil_genap_saat_libur_isra_miraj_dan_imlek-UgEc_large.jpeg
Catat! Jakarta Bebas Ganjil Genap Saat Libur Isra Miraj dan Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/01/338/3100422/lalu_lintas-BHcP_large.jpg
Spesial Tahun Baru, Ganjil-Genap di Jakarta Ditiadakan Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement