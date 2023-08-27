Pasien Tewas Usai Jatuh di Toilet RSUD Sampang, Pihak RS Bilang Begini

Viral video pasien tewas usai terjatuh di toilet rumah sakit. (Foto: Tangkapan layar)

SAMPANG - Beredar video seorang pasien dikabarkan meninggal dunia diduga setelah jatuh di toilet Rumah Sakit Mohammad Zyn Sampang, Madura.

Dalam video berdurasi 30 detik itu terdengar tangisan histeris dan seorang wanita yang mengatakan jika pasien hendak menuju toilet tanpa adanya pendampingan pihak keluarga, serta tidak adanya pengawasan terhadap pasien.

Namun pihak rumah sakit diduga tidak mengizinkan keluarga untuk mendampingi pasien tersebut.

Sementara saat dikomfirmasi, Wiwin Yulia Triana Humas RSUD Mohammad Zyn Sampang Membenarkan adanya pasien yang meninggal dunia. Namun pihaknya membantah perihal pasien tersebut tanpa pendampingan.

“Perekaman video itu dilakukan di salah satu ruangan di RSMZ oleh oknum yang kami tidak ketahui." katanya, Sabtu (26/8/2023)

Menurutnya, pasien sementara ditunggu oleh pihak keluarga di dalam kamarnya dan pihak rumah sakit sudah menjelaskan terkait pembatasan aktivitas.

“Keluarga pasien yang bersangkutan sebenarnya sudah dijelaskan bahwa ada pembatasan aktivitas karena sedang menggunakan oksigen reservoir. Saat kejadian pasien di kamar mandi ditemani oleh keluarga,” terangnya.

Wiwin menjelaskan pasien masuk rumah sakit pada 24 Agustus 2023 kemarin dan dirawat di ruang Tulip RSMZ. Sebelumnya keluarga pasien sudah mendapatkan penjelasan agar ada pembatasan aktivitas untuk tidak turun dari tempat tidur.