HOME NEWS NASIONAL

Kisah Paspampres Nyaris Baku Tembak dengan Pasukan Terbaik Dunia, Demi Selamatkan Soeharto

Nanda Aria , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |06:17 WIB
Kisah Paspampres Nyaris Baku Tembak dengan Pasukan Terbaik Dunia, Demi Selamatkan Soeharto
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Paspampres adalah pasukan yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden RI dan mantan Wakil Presiden RI beserta keluarganya, serta tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

Dan juga bertugas menyelenggarakan fungsi protokoler kenegaraan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

 BACA JUGA:

Ada kisah menarik dari prajurit Paspampres, yaitu Letjen (purn) Sjafrie Sjamsoeddin. Sebagai anggota Paspampres, dia ditugaskan mengawal Presiden Soeharto untuk menghadiri sidang yang digelar Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. Presiden Soeharto menginap di kamar presidential suite Hotel Waldorf Towers lantai 41.

Saat itu, Soeharto menjabat sebagai Ketua Organisasi Kerjasama Islam (OKI), di mana kebijakannya sangat berpengaruh bagi anggotanya yang mayoritas negara-negara Timur Tengah (Timteng).

Atas dasar itulah Perdana Menteri (PM) Israel Yitzak Rabin kala itu ingin menemui Presiden Soeharto di hotel tempatnya menginap. Yitzak Rabin bersama dengan empat pengawalnya dari Mossad, yang merupakan salah satu pasukan khusus terbaik di dunia, datang untuk bertemu Presiden Soeharto.

Namun, cara mereka bertindak tidak mematuhi protokol keamanan serta terkesan arogan sehingga Yitzak Rabin beserta empat pengawalnya dicegat oleh Paspampres sebelum masuk lift.

Apalagi ketika itu Presiden Soeharto sedang menerima kunjungan Presiden Sri Lanka. Salah satu personel Paspampres yang ikut mencegat adalah Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin.

Setelah menyampaikan maksud dan tujuannya, PM Yitzak Rabin beserta para personel Mossad itupun dikawal oleh Sjafrie menemui Presiden Soeharto. Namun, saat hendak memasuki lift, terjadi insiden menegangkan.

Halaman:
1 2
      
