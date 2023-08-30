Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Oknum Paspampres Bunuh Pemuda Aceh, Jasad Dibuang di Waduk Jatiluhur

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |06:23 WIB
4 Fakta Oknum Paspampres Bunuh Pemuda Aceh, Jasad Dibuang di Waduk Jatiluhur
Jasad Imam Masykur dibuang para pelaku di Waduk Jatiluhur (Foto : Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA – Komandan Polisi Militer Kodam Jaya (Danpomdam Jaya) Kolonel CPM Irsyad Hamdie Bey Anwar mengungkapkan sejumlah fakta terkait pembunuhan pemuda Aceh Imam Masykur yang dilakukan oleh 3 oknum TNI.

Berikut sejumlah fakta di mana satu dari tiga TNI itu merupakan anggota Paspampres:

1. Jasad Korban Dibuan di Waduk Jatiluhur

Kolonel CPM Irsyad Hamdie Bey Anwar mengatakan para pelaku membuang jasad Imam Masykur (25) di Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Pihaknya masih menelusuri alasan para pelaku membuang jasad Imam ke Waduk Jatiluhur hingga hanyut ke Karawang.

"Kemudian hanyut, tanggal 15 Agustus ketemu di sungai di daerah Karawang. Nah pria tidak dikenal ini diamankan kepolisian dibawa ke RSUD," ujarnya, Selasa 29 Agustus 2023.

2. Pelaku dan Korban Tidak Saling Kenal

Tiga orang tersangka anggota TNI yang melakukan penculikan dan penganiayaan warga Aceh Imam Masykur ternyata tak saling kenal dengan korban.

Dia pun menceritakan bagaimana awalnya ketiga pelaku yang merupakan anggota TNI AD itu menculik pemuda 25 tahun yang berujung pada pembunuhan tersebut.

"Enggak saling kenal (korban dan pelaku). Enggak kenal," kata Kolonel CPM Irsyad, dikutip.

3. Pura-Pura Jadi Polisi

Irsyad menjelaskan, ketiga oknum TNI sudah mengetahui apabila Imam menjual obat-obatan. RM, J, dan HS akhirnya mengaku menjadi polisi bodong sehingga bisa menculik dan memeras Imam.

Salah satu dari tiga tersangka tersebut adalah Praka Riswandi Manik yang merupakan anggota Ta Walis 3/3/11 Ki C Walis Yonwalprotneg Paspampres.

