Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cemburu Anak Tetangganya Pacaran, Pria Paruh Baya Ini Malah Bacok Emaknya

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |00:01 WIB
Cemburu Anak Tetangganya Pacaran, Pria Paruh Baya Ini Malah Bacok Emaknya
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

METRO - Seorang pria di wilayah Metro nekat membacok ibu dan anak tetangganya, lantaran cemburu melihat korban bermesraan, di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Minggu 27 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB.

Kapolres Metro, AKBP Heri Sulistyo Nugroho mengatakan, pelaku berinisial H (46) ditangkap usai membacok tetangganya sendiri.

"Pelaku ditangkap usai membacok ibu dan anak tetangganya berinisial S (43) dan NGS (16) pada Minggu 27 Agustus 2023," ujar Heri dalam keterangannya, Selasa (29/8/2023).

Heri menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pelaku nekat membacok ibu dan anak tersebut lantaran terbakar api cemburu.

"Motif pelaku H melakukan pembacokan terhadap S dan NGS, karena pelaku terbakar api cemburu melihat anak korban NGS (16) bermesraan dengan seorang laki-laki di teras rumah korban," ucapnya.

Adapun kronologi peristiwa pembacokan itu terjadi berawal saat pelaku H melihat anak korban NGS sedang berpacaran di depan teras rumah.

"Melihat anak korban bermesraan dengan pacarnya, pelaku H merasa cemburu dan tidak senang, kemudian pelaku H masuk ke dalam rumahnya mengambil sebilah golok," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164705/manik-6IZk_large.jpg
Polisi Periksa 8 Saksi dan Analisis CCTV di TKP Pembacokan Kontributor iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/512/3163974/pembacokan-lT4A_large.jpg
Kontributor iNews Media Group Grobogan Dibacok OTK, Polisi Buru Pelaku 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/340/3154424/bacok-HofB_large.jpg
Bacok Warga, Kepala Desa di Lampung Timur Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149641/ilustrasi_penjara-xXry_large.jpg
Remaja Tewas Dibacok saat Tawuran di Jatinegara, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148641/pembacokan-Li0p_large.jpg
Terekam CCTV, Pemotor Dibacok di Radio Dalam Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/340/3145318/warga_konawe_selatan_dibacok_karyawan_perusahaan_sawit_usai_sholat_idul_adha-9OhR_large.jpg
Warga Konawe Selatan Dibacok Karyawan Perusahaan Sawit Usai Sholat Idul Adha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement