Cemburu Anak Tetangganya Pacaran, Pria Paruh Baya Ini Malah Bacok Emaknya

METRO - Seorang pria di wilayah Metro nekat membacok ibu dan anak tetangganya, lantaran cemburu melihat korban bermesraan, di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Minggu 27 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB.

Kapolres Metro, AKBP Heri Sulistyo Nugroho mengatakan, pelaku berinisial H (46) ditangkap usai membacok tetangganya sendiri.

"Pelaku ditangkap usai membacok ibu dan anak tetangganya berinisial S (43) dan NGS (16) pada Minggu 27 Agustus 2023," ujar Heri dalam keterangannya, Selasa (29/8/2023).

Heri menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pelaku nekat membacok ibu dan anak tersebut lantaran terbakar api cemburu.

"Motif pelaku H melakukan pembacokan terhadap S dan NGS, karena pelaku terbakar api cemburu melihat anak korban NGS (16) bermesraan dengan seorang laki-laki di teras rumah korban," ucapnya.

Adapun kronologi peristiwa pembacokan itu terjadi berawal saat pelaku H melihat anak korban NGS sedang berpacaran di depan teras rumah.

"Melihat anak korban bermesraan dengan pacarnya, pelaku H merasa cemburu dan tidak senang, kemudian pelaku H masuk ke dalam rumahnya mengambil sebilah golok," kata dia.