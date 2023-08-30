Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sekuriti PA Bukittinggi Tewas Usai Melerai Pertengkaran Suami-Istri

Wahyu Sikumbang , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |01:31 WIB
Sekuriti PA Bukittinggi Tewas Usai Melerai Pertengkaran Suami-Istri
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BUKITTINGGI - Sekuriti Pengadilan Agama Klas IB Bukittinggi, Sumatera Barat, tewas usai melerai pertengkaran pasangan suami-istri di kantor tempatnya bekerja, Rabu (29/8/2023).

Sekuriti PA Bukittinggi, Ilham (32), saksi mata kejadian, menyebutkan, kejadian berawal saat korban sekuriti bernama Rahman (49) itu, melerai pertengkaran pasangan suami-istri yang sedang mediasi.

"Tadi kan ada yang sedang mediasi, mereka bertengkar kami pisahkan. Saat melerai pertengkaran itu korban memeluk pihak pria dari belakang, korban pun sempat didorong oleh pihak perempuan," kata Ilham.

Menurut Ilham, setelah melerai pertengkaran itu korban keluar ruangan dan tiba-tiba pingsan, tidak sadarkan diri.

Sementara, Wakil Ketua Pengadilan Agama Klas IB Bukittinggi, Firdaus, menyebutkan, korban yang pingsan dibawa ke mushola di belakang pos sekuriti.

Korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi, namun nyawa korban tak terselamatkan, diduga menghembuskan nafas terakhir saat dalam perjalanan ke rumah sakit.

"Tadinya ada proses mediasi antara pihak yang berperkara, kemudian ada keributan lalu sekuriti kita melerai kejadian tersebut. Setelah pertengkaran itu reda, pak Rahman sekuriti kita kembali ke pos satpam namun terjatuh dan diselamatkan oleh sekuriti yang lain," Firdaus menambahkan.

Halaman:
1 2
      
