NEWS JABAR

Jual Sabu dan Ekstasi di Tempat Hiburan Malam, Dua Wanita Ditangkap

Omar Azwar , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |00:30 WIB
Illustrasi (foto: dok Okezone)
BANDUNG - WA (23) dan EK (33), dua wanita ditangkap penyidik Satres Narkoba Polrestabes Bandung gegara mengedarkan ekstasi dan sabu. Dari tangan tersangka polisi menyita 46 butir ekstasi dan belasan gram sabu.

Selain dua perempuan itu, petugas juga menangkap 15 tersangka lain. Mereka terbukti mengedarkan sabu, psikotropika, dan obat terlarang. Dari tangan para pelaku, petugas menyita sejumlah barang haram.

"Penangkapan terhadap 17 tersangka pengedar ini dilakukan Satres Narkoba Polrestabes Bandung dalam kurun waktu 10 hari dari 14 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2023," kata Kapolretabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono didampingi Kasatres Narkoba AKBP Fauzan Syahrir di Mapolrestabes Bandung, Selasa (29/8/2023).

"Dari pengungkapan ini, kita berhasil menyelamatkan sekitar 32.000 lebih orang dari penyalahgunaan narkoba," ujar Kombes Pol Budi Sartono.

Barang bukti narkotika dan obat-obatan yang diamankan antara lain, 32 gram sabu, 53 butir ekstasi, 6 kilogram (kg) ganja, dan 1.520 butir obat terlarang. Selain itu, diamankan pula dua timbangan digital, belasan ponsel dan satu unit sepeda motor.

"Dalam pengungkapan ini juga, ada beberapa bandar narkoba yang kita amankan. Para pelaku ini tertangkap di beberapa wilayah Kota Bandung," tutur Kapolrestabes Bandung.

Terhadap para tersangka, kata Kombes Pol Budi Sartono, penyidik menerapkan Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2), pasal 132 ayat (1), pasal 111 ayat (1) dan ayat (2), pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

