HOME NEWS NEWS

Ribuan Warga Riau Akan Terima BPBL Periode 2023

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |11:32 WIB
Ribuan Warga Riau Akan Terima BPBL Periode 2023
Foto: Dok Kementerian ESDM
A
A
A

JAKARTA-Kementerian ESDM bersama dengan DPR RI menginisiasi Program Bantuan Pasang Baru Listrik atau disingkat BPBL untuk memberikan bantuan penyambungan listrik kepada rumah tangga tidak mampu yang belum berlistrik. Program bantuan tersebut (BPBL) yang dimulai pada tahun 2022 lalu merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan akses listrik ke seluruh wilayah Indonesia sebagai wujud energi berkeadilan dan pencapaian target Rasio Elektrifikasi (RE) 100%.

Program BPBL tahun 2022 telah berhasil merealisasikan sambungan listrik gratis kepada rumah tangga tidak mampu sebanyak 980 rumah tangga (RT) di Riau sepanjang Tahun 2022. Pada tahun ini, BPBL akan dilanjutkan kembali dengan target meningkat menjadi 2.000 rumah tangga penerima.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Nugroho. seperti siaran pers yang diterima Okezone, Rabu (30/8/2023).

“Realisasi penerima BPBL di Provinsi Riau sendiri pada tahun 2022 sebanyak 980 sambungan rumah tangga, dan untuk Kabupaten Kampar telah tersambung sebanyak 169 sambungan rumah tangga yang tersebar di 14 kecamatan,” ujar Nugroho.

Dalam acara Peresmian dan Penyalaan Pertama Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Provinsi Riau  di Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Jumat, (16/06/2023), Nugroho menjelaskan bahwa pemberian program BPBL periode tahun 2023 bertambah menjadi 125.000 rumah tangga di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama Anggota Komisi VII H. Nurzahedi mengatakan bahwa program bantuan pasang baru listrik gratis (BPBL) merupakan program kemitraan antara Komisi VII DPR RI dengan Direktorat Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI. Sebagai wujud upaya memastikan seluruh Masyarakat mendapatkan sambungan listrik di rumah masing-masing secara mandiri.

Halaman:
1 2 3
      
