Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pertamina: Perubahan Pertalite Jadi Pertamax Green 92 Masih Usulan, Belum Diputuskan

Imam Rachmawan , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |15:10 WIB
Pertamina: Perubahan Pertalite Jadi Pertamax Green 92 Masih Usulan, Belum Diputuskan
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta. (Foto: dok. Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) saat ini tengah mengkaji untuk meningkatkan kadar oktan BBM Subsidi RON 90 menjadi RON 92. Hal tersebut dilakukan dengan mencampur Pertalite dengan Ethanol 7 persen sehingga menjadi Pertamax Green 92.

Namun, kajian yang dinamakan Program Langit Biru Tahap 2 tersebut masih dilakukan secara internal dan belum diputuskan.

“Program tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina, belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut,” kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Nicke menambahkan, jika nanti usulan tersebut dapat dibahas dan menjadi program pemerintah, harganya pun tentu akan diatur oleh pemerintah.

“Tidak mungkin Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi dan kompensasi di dalamnya,” ujar Nicke.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3189991//ilustrasi_foto_membuat_invoice_digital-KFpX_large.jpg
Ini Solusi Tantangan Akhir Tahun untuk Penagihan dan Pembayaran Digital, Lebih Fleksibel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3189984//dany_amrul_ichdan-RCpZ_large.jpeg
Bedah Buku Indonesia Naik Kelas, Hilirisasi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3189936//pertamina-b9cl_large.jpg
Pertamina Bersihkan Puskesmas Rantau, Pulihkan Layanan Kesehatan Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3189920//gubsu_bobby_nasution_lepas_sambut_pangdam_ibb-bzuj_large.jpg
Gubsu Bobby Nasution Lepas Sambut Pangdam I/BB, Sumut Solid Atasi Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/11/3189849//ilustrasi_mutasi_kendaraan-ZiFz_large.jpg
Pindah Domisili Kendaraan? Ini Cara Mutasi dan Keringanan Pajaknya di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189854//lpg_pertamina-c4iy_large.jpg
Pertamina Salurkan 983 Tabung LPG Dukung Dapur Umum Korban Banjir di Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement