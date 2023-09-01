Dahsyat! PLN Boyong Tiga Penghargaan di Ajang Bergengsi Indonesia Awards 2023

Jakarta -PT PLN (Persero) sabet tiga penghargaan di ajang Indonesia Awards (IA) 2023. Tiga penghargaan tersebut masing-masing untuk kategori Special Recognition of Outstanding Initiative Electrifying Agriculture, Special Recognition of Outstanding Initiative Renewable Energy Certificate (REC) dan Outstanding Award for Integrated Initiative PLN Mobile. Penghargaan diterima langsung Direktur Ritel dan Niaga PT PLN Edi Srimulyanti, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan, Wiluyo Kusdwiharto, Executive Presiden Komunikasi Korporat & TJSL, Gregorius Adi Trianto di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kamis (31/8/2022).

“PLN Mobile adalah salah satu bentuk layanan lain PLN dalam memudahkan pelanggan untuk mengakses produk produk PLN, kemudian layanan PLN, pengaduan dan sebagainya,” ujar Direktur Ritel dan Niaga PT PLN Edi Srimulyanti saat menerima penghargaan IA 2023, Kamis (31/8/2023).

Kemudian, lanjutnya, kalau terkait dengan Electrifying Agriculture, PLN membantu para petani untuk melistriki atau berpindah yang tadinya menggunakan diesel kemudian beralih ke listrik PLN, atau sawah sawah yang tadinya menggunakan diesel itu bisa dialiri dengan PLN.

“Nah yang terakhir mengenai Renewable Energy Certificate adalah bentuk PLN untuk menciptakan green energy,” ungkapnya.

Edi menyampaikan bahwa REC adalah salah satu inovasi produk hijau PLN, dan membuka kesempatan pelanggan untuk ikut berpartisipasi dalam mitigasi perubahan iklim dan emisi.

“Lewat REC, para pelanggan juga dapat turut berpartisipasi dalam menurunkan emisi, mengubah dari energi kotor ke energi yang ramah lingkungan. Kami berkomitmen untuk menyediakan energi bersih (listrik hijau) untuk green industry di Indonesia,” tuturnya.

Ia menambahkan, REC merupakan produk PLN yang ditawarkan kepada seluruh masyarakat maupun perusahaan yang mendukung terciptanya energi bersih. Langkah ini sebagai upaya mencapai target pengurangan emisi karbon menuju Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Harapannya, semakin banyak perusahaan menggunakan REC PLN guna mencapai misi besar berkurangnya emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen pada tahun 2030 ), dan mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060.