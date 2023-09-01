Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sempat Viral Bacakan Laporan Lalu Lintas, Begini Kabar Terbaru Briptu Dara Intan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |06:44 WIB
Sempat Viral Bacakan Laporan Lalu Lintas, Begini Kabar Terbaru Briptu Dara Intan
Briptu Dara Intan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Nama polwan Briptu Dara Intan sempat menjadi perbincangan netizen lebih dari 11 tahun lalu.

Briptu Dara pernah viral saat membawakan berita mengenai arus lalu lintas di National Traffic Management Center (NTMC) Polri pada 2012. Dengan parasnya yang cantik, Dara Intan menjadi perbincangan netizen pada masa itu.

Penampilannya pada masa kini berbeda dibandingkan saat viral dulu. Kini Dara Intan telah berhijab.

Selain itu, kini Dara Intan berpangkat Bripka. Ia kini bertugas di Bareskrim.

Dara Intan (populer Briptu Dara Intan) kerap membagikan kehidupannya di media sosial (medsos) Instagram @daraintan.

Diketahui, ia sudah menikah pada 2018. Tak hanya itu, ia kini telah memiliki seorang putra bernama Ibrahim Hamengku Arsyanendra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190057//viral-cU73_large.jpg
Resbob di-DO dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Buntut Hina Persib dan Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190039//resbob-NvW0_large.jpg
Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/194/3190000//cardi_b-DT5s_large.jpg
Heboh Cardi B Pakai Hijab di Arab Saudi, Banjir Komentar Warganet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/612/3190034//dewa-by83_large.jpg
Viral Guru SD di Brebes Nonton Konser Dewa 19 Pakai Dana BOS, Netizen: Ana-Ana Bae
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/612/3189812//makanan_kucing-97NW_large.jpg
Viral Kisah Wanita Beri Makan Ratusan Kucing dari Sisa Hajatan Sita Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/18/3189844//ebo_noah_dan_bahtera_yang_diduga_dia_bangun-2qXA_large.jpeg
‘Nabi Nuh’ dari Ghana Bangun Bahtera Raksasa, Sebut Banjir Besar Melanda Natal 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement