INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

5 Fakta ASN Pangkep Tewas Terjepit Batu di Gunung Bulu Sorongan

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |05:01 WIB
5 Fakta ASN Pangkep Tewas Terjepit Batu di Gunung Bulu Sorongan
Tim SAR evakuasi korban (foto: dok ist)
A
A
A

FITRAH PERDANA, Aparatur Sipil Negara (ASN) ditemukan tewas terjepit batu di kawasan Gunung Bulu Sorongan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, pada Jumat (1/9/2023), sekira pukul 09.50 WIB.

Jenazah Fitrah ditemukan oleh Tim SAR Gabungan dengan kondisi terjepit di bebatuan, berikut sejumlah faktanya:

1. Mendaki Seorang Diri

Fitrah dilaporkan melakukan pendakian seorang diri ke Gunung Sorongan, Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep pada Jumat 25 Agustus 2023 lalu. Saat melakukan pendakian, korban sempat memarkir motornya di rumah warga bernama Anwar sebelum naik mendaki gunung sendiria. Warga sempat bertanya kepada korban apakah dia tak takut mendaki seorang diri.

Saat mendaki, Anwar saksi mata mengaku Fitrah hanya mendaki sendiri dan tak membawa alat yang lengkap. Hanya bermodal tas selempang kecil.

"Kalau warga yang melapor memang nda siap mendaki untuk bermalam itu. Dia hanya bawa tas kecil saja," kata Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau.

2. Korban Alumni IPDN dan ASN Sekda Pangkep

 

Korban merupakan alumni IPDN dan kini tercatat sebagai ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.

"Korban Fitrah ini adalah salah satu staf Pemerintahan di Kabupaten Pangkep, meski beliau masih kurang lebih dua tahun sampai tiga tahun di Kabupaten Pangkep, dan salah satu anak IPDN dan memang kami tempatkan di bagian pemerintahan," kata Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau.

Halaman:
1 2 3
      
