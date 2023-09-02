3 Fakta Suami dan Selebgram Cantik Jadi Tersangka Terkait Sabu 10 Kg

JAKARTA - Khadafi alias David, Narapidana Lapas Nusakambangan yang juga suami dari selebgram Adelia Putri Salma, ditetapkan menjadi tersangka.

David diduga masih menjalankan bisnis narkoba jaringan internasional dari balik jeruji besi. Berikut sejumlah faktanya:

1. David dan Istri Jadi Tersangka

"Sudah ditetapkan menjadi tersangka untuk David," kata Direktur Ditresnarkoba Polda Lampung, Kombes Pol Erlin Tangjaya, Jumat (1/9/2023).

Tak hanya David, istrinya Adelia Putri Salma, serta dua rekannya yakni H dan L juga ditetapkan menjadi tersangka. Sebelumnya H dan L juga telah dilakukan pemeriksaan di Mapolda Lampung.

2. Ditahan di Mapolda Lampung

Direktur Ditresnarkoba Polda Lampung, Kombes Pol Erlin Tangjaya mengatakan, saat ini keempatnya telah ditahan di Mapolda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam.

Polda Lampung sudah menetapkan selebgram Adelia Putri Salma menjadi tersangka. Adelia ditangkap atas keterlibatannya dalam kasus narkoba jaringan internasional.

"Ya benar, APS sudah ditetapkan menjadi tersangka," kata Erlin.