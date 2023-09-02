4 Fakta WNA AS Ditemukan Tewas di Apartemen

SEORANG Warga Negara Asing (WNA) Amerika Serikat (AS), Scott Matthew (46) ditemukan tewas di apartemennya di Kota Semarang, pada Jumat 1 September 2023. Berikut sejumlah faktanya:

1. Korban Dosen

Scott Matthew merupakan dosen tamu di Pusat Pendidikan (Pusdik) Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad).

Dia ditemukan tewas oleh petugas kebersihan apartemen sekira pukul 07.00 WIB. Lokasinya di Jalan Sinabung, Kecamatan Candisari, kota Semarang.

“Saat memeriksa WNA tersebut ternyata sudah meninggal dunia,” kata Kapolsek Candisari Iptu Handri Kristanto.

2. Korban Instruktur Helikopter

Kapolsek Candisari Iptu Handri Kristanto mengatakan, merupakan dosen tamu yang bertugas sebagai instruktur helikopter sejak November 2022 di Penerbad Semarang.