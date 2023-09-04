Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mendagri Paparkan Kesuksesan Pemilu Bergantung pada Hal Ini

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |01:02 WIB
Mendagri Paparkan Kesuksesan Pemilu Bergantung pada Hal Ini
Mendagri, Tito Karnavian (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa suksesnya pelaksanaan Pemilu berkaitan erat dengan optimalnya peran dan fungsi stakeholder terkait. Para stakeholder yang terdiri dari KPU, Bawaslu, aparat keamanan, pemerintah, masyarakat, dan media didorong untuk menjalankan perannya masing-masing.

Hal tersebut disampaikan Tito saat mewakili Presiden Joko Widodo menghadiri Doa Bersama Pemilu Damai 2024 di Bentara Budaya, Jakarta, Kamis (31/8/2023) malam.

Tito tak memungkiri, setiap peran yang diemban para stakeholder memiliki tantangan yang beragam. Ini misalnya dari KPU yang dituntut untuk dapat menyamakan persepsi, baik di tingkat pusat hingga daerah.

“KPU juga harus mampu membuat program-program dengan benar, adil, tepat, membuat tahapan dan lain-lain,” ujar Mendagri dalam keterangannya dikutip Minggu (3/9/2023).

Tito juga mendorong agar jajaran Bawaslu serta sejumlah organisasi pengawas pemilu nonformal lainnya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Terlebih lagi, peran pengawas pemilu dinilai penting untuk mengawasi jalannya pemilu.

Bagi peserta pemilu baik para peserta yang berasal dari unsur partai politik maupun perorangan, Tito menghimbau agar menjalani persaingan yang sehat.

Menurut Mendagri, dalam pelaksanaan pemilu, pemerintah bertugas membantu menyiapkan sarana dan prasarana,7 anggaran, hingga distribusi perlengkapan pemilu.

“Dan ini peran terutama Kemendagri untuk membantu sampai dengan seluruh jajaran di daerah membantu penyelenggara dan pengawas [pemilu],” ungkapnya.

Sedangkan terkait aparat keamanan, Tito meminta harus mampu mendeteksi dengan tepat, melakukan antisipasi dan membuat rencana operasi, serta mengeksekusi dengan baik terhadap potensi bahaya kemanan. Mereka juga dituntut untuk mampu mencegah terjadinya gangguan keamanan, melakukan mitigasi secara cepat, dan menetralisir dengan sigap.

