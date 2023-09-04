Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terekam CCTV, Polisi Buru Komplotan Pencuri Mobil Boks di Jakbar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |00:02 WIB
Terekam CCTV, Polisi Buru Komplotan Pencuri Mobil Boks di Jakbar
Tangkap Layar Tayangan CCTV di TKP (Foto: Polres Jakbar)
A
A
A

JAKARTA - Aksi pencurian mobil boks terjadi di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat (1/9/2023) lalu. Aksi pencurian itu pun terekam kamera CCTV dan viral di media sosial.

Dari rekaman kamera CCTV yang dilihat pada Minggu (3/9/2023), mobil boks tersebut tengah diparkirkan di pinggir jalan. Kemudian terlihat pria dengan menggunakan topi, baju berwarna biru dan celana jeans menghampiri mobil boks tersebut.

Terlihat pelaku mencoba untuk membobol mobil boks tersebut sambil memperhatikan kawasan sekitar. Tak berselang lama, pelaku berhasil membobol dan membawa kabur mobil boks tersebut.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Andri kurniawan mengatakan saat ini pihaknya tengah mengusut kasus tersebut. Saat ini, kata dia, jajarannya memburu pelaku pembobol mobil boks itu.

“Tim sudah diterjunkan ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan bukti dan keterangan saksi guna memburu para pelaku,” katanya kepada wartawan.

(Khafid Mardiyansyah)

      
