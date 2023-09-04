Advertisement
HOME NEWS JATENG

3 Remaja Tewas Usai Tenggelam di Bekas Galian Tambang Sedalam Tiga Meter

Saladin Ayyubi , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |07:23 WIB
3 Remaja Tewas Usai Tenggelam di Bekas Galian Tambang Sedalam Tiga Meter
3 remaja tewas usai tenggelam di bekas galian tambang (Foto : iNews)
A
A
A

BANYUMAS - Kasus orang meninggal di bekas galian tambang kembali terjadi. Kali ini menipa tiga orang remaja yang tengah asyik bermain dan tenggelam di kolam bekas galian tambang batu di Banyumas, Jawa Tengah.

Mereka bertiga meninggal usai tenggelam di kubangan sedalam tiga meter di Desa Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, Diduga, saat mandi ketiganya tidak tahu kubangan air tersebut sangat dalam, dan mereka kemungkinan tidak bisa berenang.

Keluarga korban sangat berduka saat mengetahui kejadian memilukan tersebut. Pihak keluarga menangis sedih karena tiga korban bernama Venti (17) dan Vera (16) yang merupakan kakak beradik, serta Agus (13), ditemukan telah meninggal usai tenggelam.

Ketiga korban ditemukan meninggal di lokasi kejadian oleh warga yang sedang melintas di lapangan Desa Limpakuwus, Kabupaten Banyumas, pada Minggu 3 September 2023, petang.

"Mungkin tiga anak ini tidak tahu kubangannya dalam. Dan kayaknya mereka tidak bisa berenang," ujar salah satu warga bernama Rawin.

Awalnya, warga melihat korban bernama Agus dalam kondisi sudah mengambang di lokasi kejadian. Saksi mata kemudian mencari bantuan pertolongan warga sekitar untuk mengangkat korban ke daratan.

Halaman:
1 2
      
