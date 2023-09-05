Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 5 September: Wafatnya Benyamin Sueb hingga Jatuhnya Pesawat Mandala Airlines di Medan

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |05:01 WIB
Peristiwa 5 September: Wafatnya Benyamin Sueb hingga Jatuhnya Pesawat Mandala Airlines di Medan
Benyamin S (foto: dok ist)
A
A
A

BEBERAPA peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi baik dalam maupun luar negeri yang terjadi pada tanggal 5 September tiap tahunnya. Beberapa diantaranya adalah meninggalnya Benyamin Sueb.

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 5 September dari Wikipedia, antara lain:

1. Meninggalnya Benyamin Sueb

Benyamin Sueb lahir di Batavia, 5 Maret 1939 -meninggal di Jakarta, 5 September 1995 pada umur 56 tahun adalah pemeran, pelawak, sutradara dan penyanyi Indonesia. Benyamin menghasilkan lebih dari 75 album musik dan 53 judul film.

2. Jatuhnya Pesawat Mandala Airlines di Medan Tewaskan 100 Orang

 

Mandala Airlines Penerbangan RI 091merupakan sebuah pesawat Boeing 737-200milik Mandala Airlines yang jatuh di kawasan Padang Bulan, Medan, Indonesia pada 5 September 2005.

Kecelakaan ini terjadi saat pesawat sedang lepas landas dari Bandara Polonia Medan. Pesawat tersebut menerbangi jurusan Medan-Jakarta dan mengangkut 117 orang (112 penumpang dan 5 awak). Penumpang yang tewas berjumlah 100 orang dan 49 orang di darat turut menjadi korban. Sedikitnya 17 Penumpang di laporkan selamat.

Halaman:
1 2
      
