Viral Ngamuk ke Anak Magang di Swalayan, Istri Polisi: Kamu Ini Babu!

Istri Polisi yang Viral di Media Sosial/Tangkapan layar media sosial

PROBOLINGGO - Beredar luas postingan seleb TikTok marahi kepada siswi SMA yang sedang magang di sebuah mall di Kota Probolinggo, Jawa Timur.

Seleb TikTok yang diketahui istri polisi dari anggota Polres Probolinggo ini terkesan arogan dan berkata tidak sopan. Seleb TikTok tersebut diketahui bernama Luluk Sofiatul Jannah.

Aksinya yang memarahi siswi magang di swalayan ini viral setelah ia merekam dan mengunggahnya di media sosial.

"Kamu itu babu, kamu itu pegawai. Kamu harus hargai kita, kita ini customer," ujarnya dalam video tersebut dikutip, Selasa (5/9/2023).