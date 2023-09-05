Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Viral Ngamuk ke Anak Magang di Swalayan, Istri Polisi: Kamu Ini Babu!

Hana Purwadi , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |18:20 WIB
Viral Ngamuk ke Anak Magang di Swalayan, Istri Polisi: Kamu Ini Babu!
Istri Polisi yang Viral di Media Sosial/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

PROBOLINGGO - Beredar luas postingan seleb TikTok marahi kepada siswi SMA yang sedang magang di sebuah mall di Kota Probolinggo, Jawa Timur.

Seleb TikTok yang diketahui istri polisi dari anggota Polres Probolinggo ini terkesan arogan dan berkata tidak sopan. Seleb TikTok tersebut diketahui bernama Luluk Sofiatul Jannah.

Aksinya yang memarahi siswi magang di swalayan ini viral setelah ia merekam dan mengunggahnya di media sosial. 

"Kamu itu babu, kamu itu pegawai. Kamu harus hargai kita, kita ini customer," ujarnya dalam video tersebut dikutip, Selasa (5/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190057/viral-cU73_large.jpg
Resbob di-DO dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Buntut Hina Persib dan Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190039/resbob-NvW0_large.jpg
Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189318/viral-ZcxN_large.jpg
Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188694/viral-SrH4_large.jpg
Pergi Umrah saat Bencana, Bupati Aceh Selatan: Saya Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188594/viral-Kr5k_large.jpg
Kemendagri Selidiki Dana Umrah yang Dipakai Bupati Aceh Selatan saat Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188538/pemerintah-NW7S_large.jpg
Pergi Umrah Saat Bencana, Bima Arya: Tindakan Bupati Aceh Selatan Fatal, Berpotensi Dicopot!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement