Ular Piton Sepanjang 7 Meter Gegerkan Personel Polres Sinjai

SINJAI - Seekor ular piton sepanjang 7 meter menggegerkan personel Polres Sinjai, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pasalnya, ular tersebut tiba-tiba muncul dan melintas di Jalan Raya depan Kantor Polres Sinjai di Jalan Bhayangkara Kelurahan Balangnipa dan nyaris masuk ke dalam kantor polisi.

Sejumlah personel berusaha mengevakuasi ular sepanjang 7 meter. Namun, ular itu juga sangat agresif hingga membuat sejumlah polisi geli.

Apalagi ketika salah satu personel berhasil memegang ekornya namun ular itu balik menyerang hingga mengundang gelak tawa.

Butuh waktu satu jam untuk bisa menangkap ular itu, setelah adanya bantuan dari Tim Rescue Damkar Sinjai yang tiba di lokasi.

“Ular itu diduga berasal dari hutan tepat di depan Kantor Polres Sinjai yang tiba tiba merayap dan nyasar di depan kantor polisi, kuat dugaan ular itu tengah lapar dan mengejar mangsanya namun kesasar di jalan raya,” ujar salah satu anggota Damkar Sinjai, Misbahuddin.

Diduga, ular berukuran besar itu berasal dari hutan kota. Para personel polisi yang saat itu tengah berjaga pun sontak kaget dan berusaha untuk menangkap ular tersebut, namun karena tidak ada peralatan akhirnya meminta bantuan kepada pihak Damkar Sinjai.

Akhirnya pihak damkar berhasil mengevakuasi ular piton dengan menggunakan tongkat penjepit ular di depan Mapolres Sinjai dan memasukkannya ke dalam karung.

“Rencana ular tersebut akan dilepaskan ke habitatnya,” katanya.