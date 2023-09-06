Advertisement
HOME NEWS JABAR

Raden Kian Santang dan Tempat Peristirahatan Terakhirnya di Garut

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |06:04 WIB
Raden Kian Santang dan Tempat Peristirahatan Terakhirnya di Garut
Makam Keramat Godog di Garut. (Foto: Digarut.com)
RADEN Kian Santang merupakan pemimpin Kerajaan Pajajaran juga putra dari Prabu Siliwangi. Sang Raden dimakamkan di Makam Keramat Godog di kawasan Godog, Garut, Jawa Barat.

Kian Santang menetap di sana sebagai 'pelabuhan terakhir' hingga akhir hayatnya.

Sosok Raden Kian Santang dikenal pula sebagai Sunan Rohmat. Untuk itulah, makamnya diberi nama 'Makom Waliyulloh Syekh Sunan Rohmat Suci'.

BACA JUGA:

Sejarah Kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Islam Pertama di Indonesia 

Putra Prabu Siliwangi ini berganti nama menjadi Sunan Rohmat sejak dia menjadi mualaf. Sejak itu, Raden Kian Santang aktif menyebarkan Islam di Garut.

Makam Keramat Godog terdapat aneka benda pusaka peninggalan masa lalu. Misalnya saja keris hingga golok.

Di Makam Keramat Godog biasa dilakukan ritual tahunan pda 12 Rabiul Awal atau Maulid Nabi Muhammad.

 BACA JUGA:

Setiap momen tersebut, benda-benda pusaka bakal disucikan menggunakan air bercampur kembang 7 rupa serta digosok memakai minyak wangi.

Tradisi ini dikenal masyarakat setempat sebagai upacara panjang jimat. 

