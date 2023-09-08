Waroeng Steak & Shake Raih Penghargaan Atas Kontribusi Sosial Pada Ekosistem Halal di Indonesia

Bogor – Pioner restoran steak dengan harga terjangkau, Waroeng Steak & Shake kembali mendapat penghargaan dari salah satu lembaga besar di Indonesia.

Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-23 tahun, restoran yang memiliki tagline Steaknya Indonesia tersebut mendapatkan penghargaaan dari acara Halal Award 2023 yang diadakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang bertempat di IPB International Convention Center, Bogor, pada Senin (4/8).

Ada beberapa kategori dalam Halal Award 2023 diantaranya meliputi, Best Halal System Implementation, Best New-Comer, Long Live Achievement, Fastest Growth on Halal Product, Favorite Halal Brand, Best Social Contribution on Halal Ecosystem, Promising Halal SME.

Dilansir dari website resmi MUI, penentuan nominasi dilakukan oleh komite penilai independen yang mengedepankan asas objektivitas dan suportivitas tanpa dipungut biaya.

Waroeng Steak & Shake berhasil mendapatkan penghargaan dalam kategori Best Social Contribution on Halal Ecosystem yang diberikan oleh Direktur Utama LPPOM Pusat Muti Arintawati kepada Jody Broto Suseno selaku CEO & Founder dari PT Waroeng Steak Indonesia.