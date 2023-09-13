Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Dua Selebgram Cantik Bintangi Film Porno di Jaksel

Nanda Aria , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |05:23 WIB
5 Fakta Dua Selebgram Cantik Bintangi Film Porno di Jaksel
Ilustrasi/Foto: Okezone
JAKARTA - Dua selebgram cantik berinisial SKE dan VV diduga terlibat sebagai aktor dalam produksi film porno lokal, di wilayah Jakarta Selatan. Film porno ini pun menghebohkan publik.

Berikut fakta-fakta terkait dua selebgram cantik bintangi film porno yang diproduksi di Jaksel:

1. Dua selebgram diperiksa polisi

Atas hebohnya kasus film porno ini, kedua selebgram cantik itu bakal diperiksa sebagai saksi oleh penyidik pada pekan ini.

"SKE dan VV (diperiksa) minggu ini," ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, Selasa (11/9/2023).

Ade mengatakan, mereka diperiksa sebagai saksi karena diduga berperan dalam salah satu film yang berjudul Kramat Tunggak.

2. Produksi film libatkan artis hingga model

Namun demikian, Ade tidak dirinci apakah film itu termasuk film porno lokal yang diproduksi rumah produksi Jaksel atau tidak. Ade juga belum merinci apakah keduanya bakal menghadiri pemeriksaan tersebut atau tidak.

Sebelumnya diberitakan, para pemeran yang terlibat dalam film porno lokal produksi Rumah produksi di wilayah Jakarta Selatan terdiri dari artis, selebgram hingga model.

"Jadi perlu saya sampaikan di sini latar belakang dari pemeran wanita di sini mulai dari artis, foto model, maupun selebgram," ujar Ade Safri Simanjuntak.

