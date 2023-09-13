Sebelum Digorok Suami, Korban Sempat Minta Cerai Tapi Bersatu Kembali Demi Anak

BEKASI - Mega Suryani Dewi (24), ibu muda yang tewas oleh suaminya Nando Kusuma Wardana (25) secara tragis sempat minta bercerai. Hal itu, disebabkan korban sering mendapatkan perlakukan kasar atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Bahkan, sebelumnya pada pertengahan Agustus 2023 lalu, korban sempat melaporkan perlakuan suaminya ke pihak kepolisian.

Hal itu, diungkapkan oleh Kakak kandung korban bernama Deden Suryana (27), kata Dia, selama adiknya menikah dengan pelaku Nando sekitar tiga tahun. Selama pernikahannya itu, kata Dia, korban berulang kali adiknya mendapati diperlakukan tak baik oleh Nando.

"Saya sudah sering mergokin enggak cuma sekali udah tiga kali yang ini keempat kali, lagi ribut," kata Deden, Selasa (12/9/2023).

Keduanya kerap terlibat cekcok, bahkan sempat sang suami melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Pada Agustus 2023 lalu, kata Deden, adiknya melapor ke lembaga perlindungan perempuan dan anak terkait kasus kekerasan yang ia terima.

Namun, laporan tersebut tidak dilanjutkan karena Nando saat itu meminta agar perbuatannya tak diproses.

"Adik saya juga ternyata cerita ke ibu, tapi ibu engga cerita ke saya. Ternyata perlakuannya kasar bangat," imbuhnya.

Bahkan, sebelumnya orangtuanya sempat memberikan saran untuk bercerai karena kerap mendapatkan perlakukan kasar. Akan tetapi, Mega masih ingin mempertahankan rumah tangga demi kedua anaknya.

"Adik saya lebih mentingin anak, selalu kaya gitu, mempertahankan hubungan itu lebih mentingin anak, sebenernya udah jauh-jauh hari selau cerita pengen udahan aja ke ibu," tutur Deden.

Deden mengungkapkan, Nando dan Mega telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, keduanya masing-masing berusia tiga tahun dan satu tahun. Saat ini kedua anaknya dirawat orang tua korban, belakangan keduanya kerap menangis usai ditinggal ibunya.

"Anak-anak sekarang lagi di tempat ibu saya, kondisinya sehat, sudah ada dari Komnas Perlindungan Anak datang mungkin nanti mereka bergerak (berikan trauma healing)," ucap Deden.