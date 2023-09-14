Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Bedah Buku Hitam Putih Ganjar, Perindo: Bukti Kepemimpinan Tinggalkan Jejak Keberhasilan Konkrit

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |19:57 WIB
Hadiri Bedah Buku Hitam Putih Ganjar, Perindo: Bukti Kepemimpinan Tinggalkan Jejak Keberhasilan Konkrit
JAKARTA - Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Heri Budianto menilai, kepemimpinan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah telah berhasil. Penilaian itu, disimpulkan Budi setelah hadiri bedah buku "Hitam Putih Ganjar Pranowo," Kamis (14/9/2023).

Heri menilai, buku itu menjadi bukti kesuksesan kepemimpinan Ganjar di Jawa Tengah. Apalagi, kata Heri, penerbit buku itu Kompas. Ia meyakini, oener it Kompas telah melakukam riset mendalam sebelum menerbitkan buku.

"Ya buku ini membuktikan bahwa kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo selama di Jawa Tengah itu meninggalkan jejak keberhasilan yang konkrit. Tidak mungkin Buku ditulis sekaliber penerbit Kompas tanpa melakukan suatu pekerjaan ilmiah," tutur Heri saat ditemui di lokasi acara di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2023).

Dari buku itu, Heri memberi contoh keberhasilan Ganjar dalam memimpin Jawa Tengah. Salah satunya, merasa kehilangan warga Jawa Tengah saat Ganjar melepas jabatan.

"Pak Ganjar itu hadir di seluruh masyarakat, di komunitas anak muda beliau hadir sangat dekat, lalu di komunitas pendidikan, kita tahu bahwa beberapa sekolah di Jateng menjadi sekolah rujukan nasional, bahkan Pak Presiden juga minta sekolah di Indonesia untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar," terangnya.

