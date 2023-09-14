Sopir Truk Beras Dirampok, Uang Rp40 Juta Raib

JEMBER - Video amatir ini memperlihatkan saat sopir truk beras bernama Imam Taufik meminta tolong warga di kawasan jalanan sepi di Desa Jamintoro, Kecamatan Sumberbaru, Jember. Ia menjadi korban perampokan dua orang yang gunakan sepeda motor matik.

Tas berisi uang senilai Rp40 juta digondol perampok usai saling tarik dengan korban lantaran pinggang korban ditebas celurit. Korban pun melepaskan tas berisi uang hasil penjulan beras itu.

BACA JUGA: Eks Wali Kota Blitar Samanhudi Dituntut Lima Tahun Penjara di Kasus Perampokan Rumah Dinas

Meski terluka di bagian pinggulnya, korban tetap bertahan dan meminta tolong warga hingga akhirnya memicu warga yang ada di area itu berdatangan.

Polisi dan TNI juga langsung ke lokasi kejadian yang selanjutnya merujuk korban ke puskesmas setempat.

Dari keterangan warga, jika kejadian perampokan itu bermula saat korban hendak pulang usai menjual beras di wilayah itu.