Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sepak Terjang Tokoh Pemberontakan PKI Madiun 1948 hingga Ditembak Mati

Solichan Arif , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |07:10 WIB
Sepak Terjang Tokoh Pemberontakan PKI Madiun 1948 hingga Ditembak Mati
Amir Syarifuddin (Foto: Wikipedia)
A
A
A

PEMBERONTAKAN Madiun 1948 menjadi salah satu peristiwa bersejarah yang mempertunjukkan kebiadaban Partai Komunis Indonesia (PKI). Salah satu tokohnya, Amir Syarifuddin.

Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) itu dianggap paling bertanggung jawab terhadap meletusnya pemberontakan tersebut. Ia pun ditangkap dan ditembak mati. Amir bukan orang sembarangan, sepak terjangnya di politik terbilang tulen.

Amir pernah mengetuai delegasi Indonesia dalam perundingan dengan Belanda di atas kapal Renville berakhir usai pemberontakan PKI Madiun 1948. Dia ditangkap pada 30 November 1948, yakni setelah meletus peristiwa Madiun.

Penangkapan Amir dilakukan di wilayah Kelambu, Purwodadi, Jawa Tengah bersama dua orang kolega politiknya, yakni Harjono (ketua SOBSI) dan Suripno (mantan menteri). Mereka dijebloskan ke dalam penjara Kudus, Jawa Tengah.

Sepak terjang Amir tercatat pada 7 September 1948 meninggalkan Yogyakarta bersama Musso dan Harjono, masih melakukan roadshow politik. Dia tercatat bukan lagi perdana menteri dan menteri pertahanan.

Presiden Soekarno secara resmi mengumumkan pengunduran diri pemerintahan Amir pada 22 Januari 1948, Kemudian, menunjuk Wakil Presiden Moh Hatta untuk membentuk pemerintah baru.

Amir terus bergerak dan pun memutuskan keluar dari ibu kota Yogyakarta. Mulai 7 September 1948, Amir selama sepekan menghadiri rapat-rapat umum yang berlangsung di sejumlah daerah.

Pada 7 September 1948, Amir hadir di kongres serikat buruh gula di Solo, Jawa Tengah. Kemudian, pada 8 September 1948 menghadiri kongres di Madiun, 10 dan 11 September 1948 hadir di Kediri, 13 September 1948 hadir di Jombang, 14 September 1948 di Bojonegoro, 15 September 1948 di Cepu dan 17 September 1948 di Purwodadi Jawa Tengah.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/337/3016153/kisah-bang-pane-stres-hingga-meninggal-dunia-usai-temukan-pahlawan-revolusi-di-lubang-buaya-LWFG6eCLWm.jpg
Kisah Bang Pane, Stres hingga Meninggal Dunia Usai Temukan Pahlawan Revolusi di Lubang Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/337/3006887/kisah-anggota-pki-kebal-saat-dihukum-mati-bikin-warga-australia-kaget-aLYBnkamNT.jpg
Kisah Anggota PKI Kebal saat Dihukum Mati Bikin Warga Australia Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/337/2996716/kisah-prajurit-kostrad-bikin-ciut-nyali-ketua-pki-dn-aidit-NxKe8RV26o.jpg
Kisah Prajurit Kostrad Bikin Ciut Nyali Ketua PKI DN Aidit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990699/kala-gatot-soebroto-perintahkan-slamet-rijadi-selamatkan-dua-kompi-gerilyawan-dari-pengaruh-pki-kvE8IDIXHy.jpg
Kala Gatot Soebroto Perintahkan Slamet Rijadi Selamatkan Dua Kompi Gerilyawan dari Pengaruh PKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/337/2925453/4-tokoh-g30s-pki-yang-berujung-eksekusi-mati-salah-satunya-masih-sempat-minta-rokok-rmYAvlVa1a.jpeg
4 Tokoh G30S PKI yang Berujung Eksekusi Mati, Salah Satunya Masih Sempat Minta Rokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/337/2924489/gembong-pki-dn-aidit-sebelum-ditembak-mati-sempat-sempatnya-minta-waktu-untuk-pidato-RDmX80HSdU.jpg
Gembong PKI DN Aidit Sebelum Ditembak Mati, Sempat-sempatnya Minta Waktu untuk Pidato
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement