HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kepergok Curi Motor di Masjid, Pria Ini Dipukuli Massa hingga Bonyok

Yohannes Tobing , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |03:01 WIB
Kepergok Curi Motor di Masjid, Pria Ini Dipukuli Massa hingga Bonyok
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Aksi pencurian sepeda motor (curanmor) terjadi di Jalan Langgar, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Satu dari dua maling motor babak belur di hajar warga, setelah aksinya dipergoki warga yang hendak sholat jumat.

Berdasarkan rekaman ponsel milik warga, aksi maling motor ini terjadi pada Jumat (15/9/2023) siang. Dimana salah satu tersangka tertangkap dan menjadi bulan-bulanan warga, sementara seorang lainnya berhasil melarikan diri.

Warga setempat, Rizky (17) mengatakan bahwa peristiwa ini berawal saat kedua maling mengendarai sepeda motor dan memasuki Jalan Langgar untuk mengambil motor yang terparkir di lokasi.

Satu pelaku menunggu di motornya, sementara satu pelaku lainnya berperan sebagai eksekutor berupaya menggasak motor warga. Saat mengambil motor warga, pelaku melarikan diri dari Jalan Langgar ke arah Jalan Alur Laut.

Halaman:
1 2
      
