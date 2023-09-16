Kepergok Curi Motor di Masjid, Pria Ini Dipukuli Massa hingga Bonyok

JAKARTA - Aksi pencurian sepeda motor (curanmor) terjadi di Jalan Langgar, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Satu dari dua maling motor babak belur di hajar warga, setelah aksinya dipergoki warga yang hendak sholat jumat.

Berdasarkan rekaman ponsel milik warga, aksi maling motor ini terjadi pada Jumat (15/9/2023) siang. Dimana salah satu tersangka tertangkap dan menjadi bulan-bulanan warga, sementara seorang lainnya berhasil melarikan diri.

Warga setempat, Rizky (17) mengatakan bahwa peristiwa ini berawal saat kedua maling mengendarai sepeda motor dan memasuki Jalan Langgar untuk mengambil motor yang terparkir di lokasi.

BACA JUGA: Polisi Tangkap Dua Pelaku Spesialis Pencurian Handphone di Acara Konser

Satu pelaku menunggu di motornya, sementara satu pelaku lainnya berperan sebagai eksekutor berupaya menggasak motor warga. Saat mengambil motor warga, pelaku melarikan diri dari Jalan Langgar ke arah Jalan Alur Laut.