Soekarno Sering Tidur di Antara Buku dan Majalah

SOEKARNO, Presiden pertama Republik Indonesia yang gemar membaca. Bahkan, dirinya kerap menggalakkan membaca kepada anak bangsa.

Saking gemarnya membaca, Bapak Proklamator itu ternyata sering pula tidur di antara buku dan majalah.

Indonesia memiliki lebih dari 200 juta rakyat yang sekira 60 jutanya punya gadget. Namun, menurut UNESCO atau Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan menilai, minat baca penduduk negeri kita cuma 0,001.

Pun berdasarkan kajian Central Connecticut State University pada 2016, di mana mereka melakukan studi “Most Littered Nation in the World". Hasilnya? Peringkat minat baca masyarakat Indonesia berada di peringkat 60...dari 61 negara!

Posisi Indonesia tepat di bawah Thailand (59) dan satu urutan lebih baik dari Botswana di peringkat 61. Padahal, bertahun-tahun lampau “Bapak Negara” kita Presiden pertama RI Ir Soekarno, sudah sering melantangkan nasihat akan pentingnya membaca. Enggak harus baca buku.