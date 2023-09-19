Bacaleg Partai Perindo Serahkan Klaim KTA Asuransi ke Warga Medan

MEDAN – Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPR RI dari Partai Perindo Mayjen (Purn) TNI Karev Bakti Nusa Marpaung dan Bacaleg DPRD Sumut dari Partai Perindo Juliski Simorangkir memberikan klaim asuransi kepada warga Medan Helvetia, Kota Medan, Senin (18/9/2023) sore.

Kehadiran kedua bacaleg Partai Perindo itu Jalan Gaperta, Medan Helvetia, langsung disambut antusias warga sekitar. Pasalnya kartu tanda asuransi (KTA) gratis Partai Perindo baru pertama kali diberikan kepada warga Kota Medan.

Bantuan diberikan kepada Hilman Marpaung, yang mengalami kecelakaan. Ia bersyukur menerima klaim asuransi dari Partai Perindo.

“Hilman marpaung pada saat mendapat klaim asuransi gratis Partai Perindo. Ia berterima kasih atas bantuan yang diberikan dan berharap semoga asuransi gratis Partai perindo semakin lancar dalam melayani masyarakat, khususnya warga Kota Medan dan semoga Perindo menang dalam Pemilu 2024 nanti,” kata Mayjen (Purn) Karev Bakti Nusa Marpaung.

Ia menyebut, kegiatan klaim KTA gratis memberi bantuan kepada masyarakat mengalami kecelakan tertimpa besi.