Dapat Santunan Klaim KTA Asuransi Partai Perindo, Warga Medan Ucapkan Terima Kasih

Sadam Husin , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |05:18 WIB
Warga terima kasih usai mendapatkan santunan klaim KTA asuransi Partai Perindo. (iNews/Sadam Husin)
MEDAN – Warga Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, Hilman Marpaung menerima klaim kartu tanda anggota (KTA) berasuransi Partai Perindo. Ia mengucapkan terima kasih atas klaim KTA itu.

Ia menyebut, klaim asuransi ini berguna untuk pengobatan kakinya yang teruka akibat tertimpa besi. Ia pun mendoakan program KTA asuransi terus lancer dan Perindo dapat memenangi Pemilu 2024.

“Terima kasi, bisa buat biaya berobat kaki saya. Semoga semkin lancar terus asuransi, semoga Perindo menang,” katanya saat menerima klaim asuransi, Senin (18/9/2023).

Bantuan itu diserahkan bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPR RI dari Partai Perindo Mayjen TNI (Purn) Karev Bakti Nusa Marpaung dan Bacaleg DPRD Sumut dari Partai Perindo Juliski Simorangkir.

Bantuan diberikan kepada Hilman Marpaung, yang mengalami kecelakaan. Ia bersyukur menerima klaim asuransi dari Partai Perindo.

“Hilman marpaung pada saat mendapat klaim asuransi gratis Partai Perindo. Ia berterima kasih atas bantuan yang diberikan dan berharap semoga asuransi gratis Partai perindo semakin lancar dalam melayani masyarakat, khususnya warga Kota Medan dan semoga Perindo menang dalam Pemilu 2024 nanti,” kata Mayjen (Purn) Karev Bakti Nusa Marpaung.

