HOME NEWS NEWS

Gelar Pengobatan Gratis di Kupang, Kader Muda Partai Perindo Siap Layani Masyarakat

Eman Suni , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |17:48 WIB
Gelar Pengobatan Gratis di Kupang, Kader Muda Partai Perindo Siap Layani Masyarakat
Partai Perindo Gelar Pengobatan Gratis/Foto: MNC Media
A
A
A

 

KUPANG - Bakal calon dewan perwakilan rakyat (bacaleg) dari Partai Perindo Firda Riwu Kore menggelar pengobatan gratis. Hal ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan Masyarakat, khususnya di NTT.

Pantauan di lokasi, ratusan warga Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur memadati lokasi pengobatan gratis yang diadakan oleh Bacaleg dari Partai Perindo Firda Riwu Kore yang merupakan Bacalaeg DPR RI dari Dapil NTT II.

Warga yang datang mengantri untuk mendapat pemeriksaan dan konsultasi sebelum diberikan obat.

Halaman:
1 2
      
