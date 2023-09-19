Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Abdul Khaliq Ahmad Sebut Pemilu Simbol Anak Muda: Perjuangkan Aspirasi Kita

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |20:16 WIB
Caleg Perindo Abdul Khaliq Ahmad Sebut Pemilu Simbol Anak Muda: Perjuangkan Aspirasi Kita
A
A
A

JAKARTA - Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad menyebut Pesta Demokrasi Pemilu 2024 merupakan simbol anak muda kekiniaan. Hal itu lantaran pesta demokrasi itu nantinya akan diikuti setidaknya 60 juta dari tingkat usia gen z dan milenial.

"Jadi memang secara nasional pemilu 2024 ini istimewa, karena akan diikuti oleh sekurang-kurangnya 60 juta orang anak-anak milenial dan gen z, itu jumlah yang luar biasa," kata Abdul Khaliq Ahmad dalam Podcast Aksi Nyata, Selasa (19/9/2023).

Caled DPR RI dari Partai Perindo dari Dapil Jawa Barat II juga meyakinkan Parta Perindo juga menyediakan caleg dari kalangan milenial. Menurutnya hal ini untuk menjaga keterwakilkan dari aspirasi anak muda.

"Tapi paling tidak aspirasi dan keterwakilan kelompok milenial itu sudah terwadahi Partai Perindo," ungkapnya.

Oleh karenanya, ia pun meminta anak muda untuk ikut berpatisipasi dalam Pemilu yang digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Menurut dia, dampaknya akan mampu mengubah Indonesia menjadi lebih baik, lebih maju hingga sejahtera sesuai dengan tujuan dari Partai Perindo.

"Saya ingin mengajak kepada teman-teman milenial dan gen z untuk ayo kita perjuangkan aspirasi kita dan harapan kita melalui partai yang kita pilih, melalui caleg yang kita pilih, melalui presiden yang kita pilih, karena dengan itu kita bisa ikut mengubah indonesia menjadi lebih baik, llebih baju dan lebih sejahtera," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Telusuri berita news lainnya
