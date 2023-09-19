Jet Tempur Siluman F-35 Hilang, Militer AS Minta Bantuan Masyarakat

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) pada Senin, (18/9/2023) mengatakan pihaknya mencari jet tempur F-35 yang hilang setelah kecelakaan pada Minggu, (17/9/2023) di dekat pangkalan udara di Carolina Selatan dan telah meminta bantuan masyarakat untuk menemukannya.

Pilot jet F-35B Lightning II nahas itu berhasil keluar dengan selamat dari pesawat, menurut pernyataan dari Pangkalan Gabungan Charleston.

“Jika Anda memiliki informasi apa pun yang dapat membantu tim pemulihan kami menemukan F-35, silakan hubungi Pusat Operasi Pertahanan Pangkalan di 843-963-3600,” kata pangkalan itu di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, sebagaimana dilansir Reuters.

Keunggulan utama jet tempur ini, menurut pabrikannya, Lockheed Martin, adalah hampir tidak mungkin dilacak dengan radar dan dilengkapi dengan sensor canggih serta perlengkapan lainnya.

Berdasarkan posisi terakhir jet tersebut yang diketahui, pangkalan tersebut mengatakan upaya pencarian difokuskan di utara pangkalan di sekitar Danau Moultrie dan Danau Marion. Hal ini bisa menunjukkan bahwa pesawat tersebut mungkin jatuh di air, sehingga sulit untuk ditemukan.

FAA merujuk pertanyaan mengenai masalah ini ke militer AS.

(Rahman Asmardika)