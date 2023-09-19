Aturan Dilonggarkan, Senator AS Kini Bisa Pakai Sandal dan Hoodie Saat Berikan Suara di Senat

Senator Amerika Serikat dari Partai Demokrat John Fetterman. (Foto: Reuters)

WASHINGTON - Senator Amerika Serikat (AS) tidak lagi harus mengikuti aturan berpakaian saat memberikan suara mereka pada rancangan undang-undang atau berdebat di galeri senat.

Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer telah mengarahkan petugas penjaga ketertiban untuk berhenti menerapkan persyaratan bahwa anggota parlemen mengenakan “pakaian bisnis”.

Para senator telah lama berpakaian lebih bebas di wilayah lain di Capitol.

Masih harus dilihat berapa banyak yang sekarang akan menukar pakaian setelan mereka dengan celana yoga dan sandal Crocs.

"Senator bisa memilih apa yang mereka kenakan di Senat," kata Schumer kepada mitra BBC di AS, CBS News. "Saya akan terus memakai jas."

CBS News juga melaporkan bahwa aturan berpakaian yang longgar hanya berlaku untuk anggota parlemen. Anggota staf dan lainnya harus terus mengenakan pakaian dan sepatu yang sesuai dengan aturan kantor di ruang bersejarah.

Kode yang lebih informal seharusnya membuat pemungutan suara lebih mudah bagi Senator John Fetterman, seorang Demokrat yang secara konsisten mengenakan kaus hoodies sejak kembali bekerja pada April setelah menjalani perawatan depresi klinis.

Untuk tetap mematuhi aturan, Fetterman harus memberikan suara dari pintu samping galeri dengan menggerakkan jempolnya ke atas atau ke bawah, saat dia tidak mengenakan setelan jas, demikian diwartakan BBC.

Partai Republik mengkritik perubahan aturan berpakaian di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

Perwakilan Marjorie Taylor Greene menulis bahwa "aturan berpakaian adalah salah satu standar masyarakat yang menetapkan etika dan rasa hormat terhadap institusi kita" dan mengatakan bahwa Fetterman menurunkan standarnya.

Fetterman menanggapinya dengan postingan yang menunjukkan Greene memegang foto Hunter Biden, putra Presiden Joe Biden, dalam keadaan telanjang, dan meledeknya tentang "kode etik yang lebih tinggi".