Bus Sumber Selamat Lawan Arah di Caruban, Sejumlah Pesepeda Nyaris Tertabrak

JAKARTA – Komunitas sepeda yang tergabung dalam Ultimate Rescue Cycling Club (URCC) menyesalkan aksi ugal-ugalan Bus Sumber Selamat di Kawasan Caruban yang nekat melawan arah, sehingga hampir menyebabkan kecelakaan.

BACA JUGA: Ratusan Pesepeda Berikan Salam Perpisahan dan Ucapan Cinta ke Ganjar

“Saat itu komunitas URCC Indonesia dalam perjalanan dari Tulungagung bersepeda 'Lingkar Wilis' dengan rute Tulungagung - Kediri - Nganjuk - Caruban - Madiun - Ponorogo - Trenggalek – Tulungagung,” tulis rilis yang diterima Okezone dari Komunitas URCC, Selasa (19/9/2023).

Untuk menghindari kecelakaan akibat bus yang lawan arah, para pesepeda paling depan terpaksa turun ke sisi jalan.

“Mereka ini pakai sepatu cleat (nempel di pedal) kalau jalan beriringan begini sekali ada rem mendadak paling depan potensi langsung crash sangat besar di antara sesama pesepeda,”ujarnya.

“Karena begitu ada yang berhasil berhenti, belum tentu bisa cepat lepas cleat, ujungnya jatuh karena kaki masih nempel di pedal,” tulis keterangan rilis tersebut.