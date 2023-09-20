Bagikan Ratusan Liter Minyak Goreng Gratis, Ketua DPW BAJA Perindo: Ikhtiar Layani Masyarakat

JAKARTA - Ketua DPW BAJA Perindo Jawa Barat Rere Tati Sri Hardina yang juga sebagai Bacaleg DPRD Kota Depok Dapil 1, terjun langsung menyapa warga RT 01 dan RT 05, RW 12, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Dalam kesempatan itu, Rere juga sekaligus membagikan 400 liter minyak goreng dan pembagian KTA Partai Perindo berasuransi bagi warga sekitar.

"Kegiatan hari ini kita kembali blusukan sambil mensosialisasikan KTA asuransi Partai Perindo di RT 01 RT 05 RW 12 Kampung Mangga," kata Rere kepada wartawan saat ditemui di lokasi, Rabu (20/9/2023).

Rere berharap dengan rutinnya kegiatan door to door menyapa warga itu bisa menjadikan Partai Perindo lebih terdepan dan dikenal oleh masyarakat luas.

"Ini ikhtiar kami dalam melayani masyarakat, turun ke lapangan melihat secara langsung apa yang dibutuhkan oleh masyarakat," ucap Rere.