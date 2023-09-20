Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bagikan Ratusan Liter Minyak Goreng Gratis, Ketua DPW BAJA Perindo: Ikhtiar Layani Masyarakat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |22:16 WIB
Bagikan Ratusan Liter Minyak Goreng Gratis, Ketua DPW BAJA Perindo: Ikhtiar Layani Masyarakat
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPW BAJA Perindo Jawa Barat Rere Tati Sri Hardina yang juga sebagai Bacaleg DPRD Kota Depok Dapil 1, terjun langsung menyapa warga RT 01 dan RT 05, RW 12, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Dalam kesempatan itu, Rere juga sekaligus membagikan 400 liter minyak goreng dan pembagian KTA Partai Perindo berasuransi bagi warga sekitar.

"Kegiatan hari ini kita kembali blusukan sambil mensosialisasikan KTA asuransi Partai Perindo di RT 01 RT 05 RW 12 Kampung Mangga," kata Rere kepada wartawan saat ditemui di lokasi, Rabu (20/9/2023).

Rere berharap dengan rutinnya kegiatan door to door menyapa warga itu bisa menjadikan Partai Perindo lebih terdepan dan dikenal oleh masyarakat luas.

"Ini ikhtiar kami dalam melayani masyarakat, turun ke lapangan melihat secara langsung apa yang dibutuhkan oleh masyarakat," ucap Rere.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Baja Perindo Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514//rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192512//perindo-0PMJ_large.jpg
Rakerwil DPW Perindo Sumsel, Sekjen: Fokus Penguatan Struktur Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192186//perindo_perkuat_pemulihan_pascabencana_di_sumbar-x50U_large.jpg
Perindo Perkuat Pemulihan Pascabencana di Sumbar melalui Bantuan dan Huntara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541//dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement