Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dimediasi Rusia, Pasukan Armenia di Nagorno-Karabakh Umumkan Gencatan Senjata dengan Azerbaijan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |16:30 WIB
Dimediasi Rusia, Pasukan Armenia di Nagorno-Karabakh Umumkan Gencatan Senjata dengan Azerbaijan
Pasukan penjaga perdamaian Rusia mengevakuasi warga sipil dari sebuah lokasi menyusul operasi yang diluncurkan pasukan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh, 20 September 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

YEREVAN - Etnis Armenia di wilayah Nagorno-Karabakh yang memisahkan diri dari Azerbaijan menyetujui proposal Rusia untuk melakukan gencatan senjata pada Rabu, (20/9/2023). Gencatan senjata itu tercapai 24 jam setelah Azerbaijan memulai serangan untuk mengambil kendali wilayah kantong tersebut, yang menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya.

Pasukan separatis Armenia di Karabakh mengatakan Azerbaijan telah menerobos garis pertahanan mereka dan merebut sejumlah posisi ketinggian dan persimpangan jalan yang strategis.

Negara yang memproklamirkan diri sebagai "Republik Artsakh" mengatakan bahwa dalam keadaan seperti itu, mereka tidak punya pilihan selain menghentikan permusuhan mulai pukul 1 siang. waktu setempat pada Rabu.

“Pihak berwenang Republik Artsakh menerima usulan komando kontingen penjaga perdamaian Rusia untuk melakukan gencatan senjata,” katanya sebagaimana dilansir Reuters.

“Dengan mediasi komando kontingen penjaga perdamaian Rusia yang ditempatkan di Nagorno-Karabakh, kesepakatan dicapai mengenai penghentian permusuhan sepenuhnya mulai pukul 13:00 pada 20 September 2023.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/18/2889733/pm-armenia-tuduh-pembersihan-etnis-berlangsung-di-nagorno-karabakh-UT6l1LzqRq.jpg
PM Armenia Tuduh Pembersihan Etnis Berlangsung di Nagorno-Karabakh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/18/2889545/takut-genosida-120-ribu-etnis-armenia-akan-tinggalkan-nagorno-karabakh-LleFHuf5rC.jpg
Takut Genosida, 120 Ribu Etnis Armenia Akan Tinggalkan Nagorno-Karabakh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/18/2887437/penjaga-perdamaian-rusia-tewas-dalam-serangan-di-nagorno-karabakh-presiden-azerbaijan-minta-maaf-pada-putin-t5Yyfc1Cov.jpg
Penjaga Perdamaian Rusia Tewas dalam Serangan di Nagorno-Karabakh, Presiden Azerbaijan Minta Maaf pada Putin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/18/2886623/buntut-konflik-di-nagorno-karabakh-pm-armenia-dianggap-berkhianat-dan-berpotensi-dikudeta-LSGp42kt4O.jpg
Buntut Konflik di Nagorno-Karabakh, PM Armenia Dianggap Berkhianat dan Berpotensi Dikudeta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/18/2886409/nagorno-karabagh-kembali-digempur-ini-kronologi-konflik-terbaru-azerbaijan-armenia-4ixTWFewfU.jpg
Nagorno-Karabakh Kembali Digempur, Ini Kronologi Konflik Terbaru Azerbaijan-Armenia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/06/18/2775917/baku-tembak-azerbaijan-armenia-di-nagorno-karabakh-tewaskan-5-orang-perang-pecah-lagi-rqZQMaoCF8.jpg
Baku Tembak Azerbaijan-Armenia di Nagorno-Karabakh Tewaskan 5 Orang, Perang Pecah Lagi?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement