Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Buntut Konflik di Nagorno-Karabakh, PM Armenia Dianggap Berkhianat dan Berpotensi Dikudeta

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |18:19 WIB
Buntut Konflik di Nagorno-Karabakh, PM Armenia Dianggap Berkhianat dan Berpotensi Dikudeta
Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan. (Foto: Reuters)
A
A
A

YEREVAN - Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan pada Selasa, (19/9/2023) memperingatkan tentang kemungkinan “kudeta” yang akan terjadi di Yerevan. Peringatan itu disampaikan Pashinyan di tengah meluasnya protes yang meletus sebagai tanggapan terhadap meningkatnya ketegangan di wilayah sengketa Nagorno-Karabakh.

“Seperti yang diharapkan, berbagai pernyataan datang dari berbagai tempat, hingga seruan untuk melakukan kudeta di Armenia,” kata Pashinyan dalam sebuah pernyataan sebagaimana dilansir RT. Dia berjanji untuk menegakkan “hukum dan ketertiban” dan bereaksi sesuai dengan dugaan “upaya kudeta”.

Sebelumnya pada hari yang sama, Azerbaijan mengumumkan penerapan “langkah-langkah kontra-terorisme yang bersifat lokal” di Nagorno-Karabakh, dan menuduh bahwa Armenia diam-diam meningkatkan kehadiran militernya di wilayah yang memisahkan diri tersebut.

Baku menyatakan bahwa mereka secara eksklusif menargetkan instalasi militer di wilayah tersebut, sementara Armenia menyebut eskalasi ini sebagai “agresi skala besar terhadap masyarakat Nagorno-Karabakh,” namun mereka membantah mengerahkan unit apa pun ke wilayah yang disengketakan.

Eskalasi tersebut memicu kekacauan di Armenia, ketika ratusan pengunjuk rasa membanjiri jalan-jalan Yerevan. Mereka berkumpul di jantung ibu kota Armenia dan berusaha mengganggu lalu lintas. Para pengunjuk rasa menyerukan keterlibatan militer Armenia dalam krisis Nagorno-Karabakh, dan menuduh Perdana Menteri Pashinyan sebagai “pengkhianat” terhadap negara mereka.

Nagorno-Karabakh, yang sebagian besar dihuni oleh etnis Armenia, memisahkan diri dari Azerbaijan selama pembubaran Uni Soviet. Pada 1990-an, republik separatis ini mengobarkan perang kemerdekaan melawan Baku, yang secara efektif membangun otonominya dan mempertahankan hubungan yang kuat dengan Yerevan selama bertahun-tahun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/18/2889733/pm-armenia-tuduh-pembersihan-etnis-berlangsung-di-nagorno-karabakh-UT6l1LzqRq.jpg
PM Armenia Tuduh Pembersihan Etnis Berlangsung di Nagorno-Karabakh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/18/2889545/takut-genosida-120-ribu-etnis-armenia-akan-tinggalkan-nagorno-karabakh-LleFHuf5rC.jpg
Takut Genosida, 120 Ribu Etnis Armenia Akan Tinggalkan Nagorno-Karabakh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/18/2887437/penjaga-perdamaian-rusia-tewas-dalam-serangan-di-nagorno-karabakh-presiden-azerbaijan-minta-maaf-pada-putin-t5Yyfc1Cov.jpg
Penjaga Perdamaian Rusia Tewas dalam Serangan di Nagorno-Karabakh, Presiden Azerbaijan Minta Maaf pada Putin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/18/2886515/dimediasi-rusia-pasukan-armenia-di-nagorno-karabakh-setujui-gencatan-senjata-dengan-azerbaijan-jy8oSKUDOM.jpg
Dimediasi Rusia, Pasukan Armenia di Nagorno-Karabakh Umumkan Gencatan Senjata dengan Azerbaijan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/18/2886409/nagorno-karabagh-kembali-digempur-ini-kronologi-konflik-terbaru-azerbaijan-armenia-4ixTWFewfU.jpg
Nagorno-Karabakh Kembali Digempur, Ini Kronologi Konflik Terbaru Azerbaijan-Armenia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/06/18/2775917/baku-tembak-azerbaijan-armenia-di-nagorno-karabakh-tewaskan-5-orang-perang-pecah-lagi-rqZQMaoCF8.jpg
Baku Tembak Azerbaijan-Armenia di Nagorno-Karabakh Tewaskan 5 Orang, Perang Pecah Lagi?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement