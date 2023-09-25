Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Takut Genosida, 120 Ribu Etnis Armenia Akan Tinggalkan Nagorno-Karabakh

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |20:01 WIB
Takut Genosida, 120 Ribu Etnis Armenia Akan Tinggalkan Nagorno-Karabakh
Foto: Reuters.
A
A
A

STEPANAKRT-KHANKENDI - Ribuan warga etnis Armenia meninggalkan wilayah Nagorno-Karabakh yang memisahkan diri pada Senin, (15/9/2023) mengantre untuk mendapatkan bahan bakar dan menghambat jalan menuju Armenia setelah negara separatis mereka yang telah berusia puluhan tahun dikalahkan oleh Azerbaijan dalam sebuah serangan. operasi militer kilat.

Pimpinan 120.000 warga Armenia yang tinggal di Karabakh mengatakan kepada Reuters pada Minggu, (24/9/2023) bahwa mereka tidak ingin hidup sebagai bagian dari Azerbaijan dan mereka akan berangkat ke Armenia karena takut akan penganiayaan dan pembersihan etnis.

Di ibu kota Karabakh, yang dikenal sebagai Stepanakert oleh Armenia dan Khankendi oleh Azerbaijan, kerumunan orang memuat barang-barang ke dalam bus dan truk saat mereka berangkat ke Armenia.

Pengungsi yang mencapai Armenia mengatakan kepada Reuters bahwa mereka yakin sejarah negara mereka yang memisahkan diri telah berakhir.

“Tidak ada yang kembali – itu saja,” Anna Agopyan, yang mencapai Goris, kota perbatasan di Armenia, mengatakan kepada Reuters. Saya kira, topik Karabakh sudah berakhir sekarang untuk selamanya.

Srbuhi, ibu tiga anak yang tiba di Armenia, menitikkan air mata sambil menggendong putrinya yang masih kecil.

"Aku meninggalkan semuanya di sana," katanya.

Pemerintah Armenia, yang sedang mempersiapkan ribuan pengungsi, mengatakan bahwa hingga pukul 5 pagi pada Senin, lebih dari 2.900 orang dari Nagorno-Karabakh telah menyeberang ke Armenia.

      
