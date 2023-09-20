Erdogan dan Netanyahu Bahas Normalisasi Israel-Saudi pada Pertemuan Pertama di Majelis Umum PBB

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York, 19 September 2023. (Foto: X/@RTErdogan)

NEW YORK - Presiden Turki Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu langsung untuk pertama kalinya pada Selasa, (19/9/2023). Pertemuan ini merupakan sebuah tonggak sejarah ketika kedua negara perlahan-lahan memperbaiki hubungan yang tegang akibat perselisihan mengenai kebijakan terhadap Palestina.

Erdogan dan Netanyahu, yang mengadakan pembicaraan pada pertemuan tingkat tinggi tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sepakat untuk segera mengunjungi negara masing-masing, kata sebuah pernyataan dari kantor Netanyahu yang dilansir Reuters.

Saluran TV Channel 12 Israel mengatakan Erdogan mungkin berupaya memperingati 100 tahun republik Turki bulan depan dengan ziarah ke masjid besar di Yerusalem. Tidak ada konfirmasi resmi atas laporan tersebut.

Hubungan antara bekas sekutu tersebut memburuk setelah pasukan Israel membunuh 10 warga Turki dalam serangan pada 2010 terhadap kapal aktivis pro-Palestina yang mencoba menerobos blokade di Jalur Gaza.

Ankara mengusir duta besar Israel, sebuah langkah yang dibatalkan pada 2016 tetapi diulangi dua tahun kemudian atas pembunuhan puluhan warga Palestina yang ikut serta dalam protes kekerasan di perbatasan Gaza. Israel, yang mengeluh atas kedatangan para pemimpin Hamas di Ankara, secara timbal balik mengusir utusan Turki pada 2018.

Kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog ke Turki pada Maret 2022, diikuti dengan kunjungan kedua menteri luar negeri, membantu pencairan hubungan tersebut.

Erdogan dan Netanyahu membahas topik politik, ekonomi dan regional serta masalah Israel-Palestina, kata Kepresidenan Turki dalam sebuah postingan di platform media sosial X.