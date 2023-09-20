Sejumlah Tokoh NU yang Ikut Pilpres, Salah Satunya Terpilih Jadi Presiden

JAKARTA - Nahdlatul Ulama (NU) menjadi salah satu ormas Islam di Indonesia yang kadernya kerap mewarnai perpolitikan di Tanah Air.

Sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) tercatat pernah meramaikan pemilihan presiden dan wakil presiden. Saat pilpres digelar langsung alias dipilih rakyat, hanya satu orang yang berhasil menang yakni Wapres KH Ma'ruf Amin.

Sedangkan tokoh pertama NU yang meramaikan pilpres di era Reformasi adalah KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Saat itu, Gus Dur mnedapatkan dukungan Poros Tengah dan terpilih menjadi Presiden dalam pemilihan di MPR yang dipimpin Amien Rais.

Gus Dur terpilih sebagai Presiden ke-4 RI setelah meraih 373 suara. Sementara, Megawati Soekarnoputri yang partainya yakni PDIP menjadi pemenang Pemilu 1999, hanya meraih 313 suara.

Gus Dur pun mengucap sumpah sebagai Presiden di hadapan anggota MPR pada 20 Oktober 1999. Namun, tak sampai dua tahun menjadi orang nomor 1 di RI, Gus Dur dilengserkan MPR. Pada 23 Juli 2001, Megawati yang sebelumnya menjadi Wakil Presiden, mengucap sumpah sebagai Presiden ke-5 RI.

Kemudian Megawati didampingi tokoh NU lainnya, Hamzah Haz, yang juga merupakan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hamzah Haz terpilih sebagai Wakil Presiden RI pada 26 Juli 2001. Melalui pemilihan tiga tahap, Hamzah terpilih mendampingi Megawati yang menjadi Presiden tiga hari sebelumnya.